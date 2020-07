Inter-Napoli 2-0, pagelle / Il Napoli gioca e ricama, ma non segna (Di mercoledì 29 luglio 2020) MERET. La magnifica parata su Brozovic al 46’ è la conferma di un talento come pochi. Becca due pappine ma c’era poco o niente da fare, anche se sul gol di Lautaro lo metteranno alla gogna. Ed è per questo che grido “Viva Meret”, Ilaria – 6 Sai una cosa? Mi sembra migliorato persino nel gioco di piedi che pretende Gattuso. Su Brozovic è stato bellissimo – 6 HYSAJ. Dopo il primo gol merita senza dubbio la promozione da Onesto Faticatore albanese a Libero Muratore che ha iniziato un suo cammino iniziatico. E che stasera contempla financo un tacco per servire il Capitano. Azz – 6 Nientedimeno c’è voluta una pandemia per rivoluzionare Hysaj, Fabrizio. O forse è stato Gattuso? – 6 MALCUIT dall’83’. Bentornato – senza voto E’ molto bello rivederlo in campo e non più ... Leggi su ilnapolista

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ??? le parole di @stefanosensi12 ?? i gol più belli nella storia di #InterNapoli ? E un qui… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Il Napoli ha sempre infastidito chi ha poi vinto lo Scudetto, hanno una buonissima rosa' Le p… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ora facciamo altri tre punti a Bergamo, poi penseremo all'Europa League' ??? L'analisi di Sami… - goyururinya : RT @CoppaVids: Inter 2-0 Napoli (Lautaro) - MirkoCapaldi : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT #DAmbrosio ? #Lautaro, 3? punti nell'ultima sfida casalinga: il racconto di #InterNapoli minuto per minuto ??… -