Immobile va a 35. Ibra show. Il Genoa crolla, il Lecce a -1 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le partite delle ore 19:30 valide per la trentasettesima giornata di serie A sono appena terminate. La Lazio ha superato il Brescia per 2-0 con un gol di Immobile che sale a quota 35 gol in campionato. Crollo totale del Genoa che subisce una manita dal Sassuolo. Il Lecce con un colpo esterno approfitta della sconfitta dei grifoni e batte l’Udinese per 1-2 volando a -1 dalla zona salvezza. Vince anche il Verona per 3-0 contro la Spal e il Milan per 1-4 contro la Samp. CLASSIFICA: Juventus 83*; Inter 79, Atalanta 78; Lazio 78; Roma 64*; Milan 63; Napoli 59; Sassuolo 51; Verona 49; Bologna 46*; Parma 46; Fiorentina 43*; Udinese 42; Cagliari 42*; Sampdoria 41; Torino 39*; Genoa 36; Lecce 35; Brescia 24; Spal 20; FOTO: Twitter Ufficiale Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

