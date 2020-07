Immigrati, prosegue l’assalto a Lampedusa: 26 tunisini sbarcano in mezzo ai turisti sbigottiti (Video) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug – Continuano senza sosta gli sbarchi di clandestini a Lampedusa, massacrata da giorni da un flusso inarrestabile di piccole imbarcazioni cariche di Immigrati in partenza dalla Tunisia. E’ di ieri l’arrivo di 26 tunisini sull’arenile dell’Isola dei Conigli, una delle spiagge più famose e frequentate dell’isola. Il barchino ha attraccato sotto lo sguardo incredulo dei bagnanti che nuotavano nelle acque cristalline dell’insenatura. Il Video che è circolato ieri sui social mostra decine di turisti osservare attoniti il gruppo di clandestini, assiepati sugli scogli subito dopo il loro arrivo. Una motovedetta della Guardia costiera ha raggiunto l’imbarcazione alcuni minuti dopo, mentre una camionetta della polizia accompagnava ... Leggi su ilprimatonazionale

Diciotto migranti in attesa di tampone sono “spariti a Saluzzo” prima che l’Asl potesse far loro l’esame. La denuncia arriva dalla Lega che paragona la cittadina del Cuneese a Caltanissetta e Porto Em ...Prosegue la situazione di allarme in Sicilia per quanto riguarda gli sbarchi, con tre barche contenenti un totale di 128 immigrati che nella scorsa notte hanno fatto sbarco a Lampedusa condotte dalla ...