Il primo irresistibile: pasta con speck e melanzane (Di mercoledì 29 luglio 2020) . La pasta che ti proponiamo oggi ha un gusto intenso e senza compromessi. Non a caso tra i suoi ingredienti ha lo speck, che non è esattamente un sapore che non si faccia notare. Ma lo speck si sposa anche alla grande con le melanzane gratinate. Si tratta di un connubio che può esaltare un pranzo veloce in compagnia della famiglia o degli propri amici. Tra l’altro il pangrattato che si può spolverare alla fine dà al tutto quella certa croccantezza che non davvero guasta mai. Gli ingredienti Per questa ricetta ti servono questi protagonisti: 400 grammi di pasta (rigatoni o il formato che preferisci); due melanzane; due etti di speck; 200 grammi di passata di pomodoro; parmigiano grattugiato quanto basta; prezzemolo, pepe e sale ... Leggi su pianetadonne.blog

ItinDiViaggio : @rivogliobarbie @VisitSicilyOP @SiciliaPreziosa @SiciliaDiscover @seisiciliano @Sicilytourist @SiciliaTurismo Il pi… - scapadtot : RT @EdStarComics: È surreale e provocante: RAW HERO, la nuova serie del maestro Akira Hiramoto – conosciuto per PRISON SCHOOL – sta per arr… - harry_james : RT @EdStarComics: È surreale e provocante: RAW HERO, la nuova serie del maestro Akira Hiramoto – conosciuto per PRISON SCHOOL – sta per arr… - EdStarComics : È surreale e provocante: RAW HERO, la nuova serie del maestro Akira Hiramoto – conosciuto per PRISON SCHOOL – sta p… - cgregorio52 : @ilruttosovrano Fascino irresistibile del surrealismo, onnipotenza del sogno! «Dettato del pensiero, in assenza di… -

Ultime Notizie dalla rete : primo irresistibile Il primo irresistibile: pasta con speck e melanzane NonSoloRiciclo Cuphead: ufficialmente disponibile su PS4!

Arriva l’ufficialità. Cuphead, il folle e irresistibile platform di Studio MDHR arriva su PS4. Potete correre a scaricarlo da ora Come vi abbiamo accennato c’era già un rumor nell’aria che parlava di ...

Giorgia Meloni sarà il primo premier donna d’Italia?

Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...

Arriva l’ufficialità. Cuphead, il folle e irresistibile platform di Studio MDHR arriva su PS4. Potete correre a scaricarlo da ora Come vi abbiamo accennato c’era già un rumor nell’aria che parlava di ...Sondaggi sempre più felici per Fratelli d'Italia, mentre la Lega di Matteo Salvini arranca. Il fronte "sovranista" ottiene oltre il 40% dei consensi, ma al suo interno registra uno smottamento a favor ...