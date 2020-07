Il focolaio di Jesolo e la moschea fantasma che potrebbe diffondere il virus (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ci potrebbe essere una moschea fantasma dietro il focolaio di Coronavirus che si è sviluppato a Jesolo. Tutto parte dal contagio di un cittadino originario del Bangladesh, residente a Jesolo da diversi anni e in servizio in un locale del centro, dove lavora in cucina. Il ristorante è stato chiuso nei giorni scorsi ma il “paziente zero” potrebbe aver contratto la Covid in un centro di preghiera che non è stato ancora identificato. L’addetto alla cucina ha poi contagiato altri tre colleghi, bengalesi come lui, spiega il Gazzettino: L’Azienda sanitaria ha disposto il test del tampone per tutti i dipendenti e per i gestori. Di ieri la notizia di altri tre casi risultati ... Leggi su nextquotidiano

noordungp : @HuffPostItalia prevedo un nuovo focolaio a Jesolo - VitaDiLeoG : Che poi considerando che a Jesolo c'è il focolaio della Croce Rossa è una città in cui stare attenti due volte, per… - BlowbackFranz : RT @AndreaStair: Continuo a leggere: virus importato, virus da immigrati, importazione balcanica.. Non è la stessa cosa: gli immigrati rich… - Spiralwavemood : RT @AndreaStair: Continuo a leggere: virus importato, virus da immigrati, importazione balcanica.. Non è la stessa cosa: gli immigrati rich… - K_a_t_i_a_D : RT @AndreaStair: Continuo a leggere: virus importato, virus da immigrati, importazione balcanica.. Non è la stessa cosa: gli immigrati rich… -