Il centro migranti è un colabrodo: altri 50 in fuga ad Agrigento (Di mercoledì 29 luglio 2020) Sofia Dinolfo Notte di tensione ieri sera in provincia di Agrigento dove, dalla struttura ex Villa Sikania, sono fuggiti una cinquantina di migranti. I cittadini sono stanchi e preoccupati per l'ennesimo episodio Ancora fughe di massa dai centri di accoglienza in Italia che ospitano i migranti. Questa notte è toccato a Siculiana, in provincia di Agrigento, dove, dall’ex hotel Villa Sikania, sono scappati una cinquantina di migranti. Erano passate da poco l’una quando, all’improvviso gli ospiti della struttura, si sono riversati per strada: dalle vie principali, alle zone di campagna, per eludere i controlli delle Forze dell’ordine che si sono dispiegate immediatamente sul territorio seguendo anche le segnalazioni dei cittadini. Era tardi, ma essendo questo un ... Leggi su ilgiornale

Il Covid non ci fa più paura come qualche mese fa. Abbiamo imparato a conoscerlo e soprattutto ad evitarlo. Ora temiamo per la ripresa economica, tutti rimandano ogni scelta a settembre. Ma in partico ...

Ancora immigrati: nella notte altri 57 bloccati tra Udine e il Manzanese

Attorno alle 3.30 un gruppo di stranieri, 28 persone, è stato individuato a Udine lungo viale Palmanova, all'altezza del Bowling. Attorno alle 6 agenti della Questura hanno individuato un altro gruppo ...

