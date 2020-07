Gotti: «I miei ragazzi sono in difficoltà, parecchi giocatori con le stampelle» (Di mercoledì 29 luglio 2020) Gotti ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in rimonta subita dalla sua Udinese contro il Lecce che inguaia il Genoa Gotti ha commentato in conferenza stampa la sconfitta in rimonta subita dalla sua Udinese contro il Lecce che inguaia il Genoa. TANTE OCCASIONI- «Nel primo tempo alcune occasioni meritavano miglior sorte, poi dopo il nostro vantaggio il Lecce è rientrato in gara grazie ad un rigore ingenuo. Tanti giocatori non avevano cambi, dispiace molto per il nostro pubblico perchè ci eravamo dati il compito di fare più punti possibili. Ma i miei ragazzi sono in difficoltà, ho visto parecchi giocatori con le stampelle e non hanno possibilità di essere sostituiti. In realtà ... Leggi su calcionews24

Dalla_SerieA : Udinese, Gotti: 'Una vittoria inaspettata. Sarri? Merita lo scudetto' - - marcovarini : RT @TMW_radio: #Gotti: “De Paul e Fofana possono calcare palcoscenici importanti. Sono fiero dai miei giocatori quando ricevo le risposte c… - infoitsport : Udinese, Gotti: “La squadra non ha mai mollato, questo mi rende fiero dei miei ragazzi” - SergioSierra67 : @Adnkronos I miei rispetti a Gotti #UdineseJuve - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Una vittoria inaspettata. Sarri? Merita lo scudetto': Il tecnico: 'Fiero dei miei ragazzi, si son… -

Ultime Notizie dalla rete : Gotti miei Udinese, Gotti: "Lecce rimesso in gara da un rigore ingenuo" Tuttosport Udinese, Gotti: "Deluso dal risultato, spiace per i tifosi"

UDINE - "Nel primo tempo alcune occasioni meritavano miglior sorte, poi dopo il nostro vantaggio il Lecce è rientrato in gara grazie ad un rigore ingenuo". Così Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, do ...

Calciomercato Udinese: Gotti verso la riconferma

Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, chiamato a stagione in corso per risollevare gli animi di una squadra che era a rischio retrocessione, alla fine di tutto ha raggiunto l’obiettivo che la dirigenza ...

UDINE - "Nel primo tempo alcune occasioni meritavano miglior sorte, poi dopo il nostro vantaggio il Lecce è rientrato in gara grazie ad un rigore ingenuo". Così Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, do ...Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, chiamato a stagione in corso per risollevare gli animi di una squadra che era a rischio retrocessione, alla fine di tutto ha raggiunto l’obiettivo che la dirigenza ...