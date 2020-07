Giudice di A, Kucka fermato per una giornata (Di mercoledì 29 luglio 2020) PARMA - Dopo le due partite di Serie A giocate ieri, il Giudice Sportivo ha emesso un solo verdetto di squalifica: l'unico calciatore che per adesso salterà l'ultima partita di campionato è Juraj ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - In relazione ai due anticipi della 37/a giornata del campionato di serie A giocati ieri (Parma-Atalanta e Inter-Napoli), il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha squalificato ...D'Aversa torna a disporre di Darmian, mentre è fermo ai box Gagliolo per un problema muscolare. Da valutare a Collecchio gli eventuali recuperi di Bruno Alves e Kucka, ma in difesa potrebbe avere una ...