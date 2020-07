Fortress mette sul piatto 6,5 miliardi per la Serie A (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Lega di Serie A si riunirà domani – giovedì 30 luglio – per discutere delle offerte giunte all’advisor Lazard, banca d’affari scelta dal presidente Paolo Dal Pino e dall’amministratore delegato Luigi De Siervo, per raccogliere, nell’ambito del “Progetto Goal”, le offerte dei fondi interessati ad investire nella media company della Lega in cui dovrebbero … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

