FEFF D’ESTATE: 5 e 6 agosto: due giorni di eventi asiatici nel cuore di Udine! (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo essersi trasformato in un grande evento digitale, il Far East Film Festival riconquista una dimensione fisica. Una piccola oasi di normalità che, attendendo il 2021, vuole tingere d’Oriente il cuore di Udine: ecco, dunque, FEFF D’ESTATE, due giorni di appuntamenti asiatici organizzati nel Giardino “Loris Fortuna” in collaborazione con il Comune di Udine, la Regione Friuli Venezia Giulia e con il supporto degli sponsor del ventiduesimo FEFF. Se l’emergenza sanitaria aveva impedito, assieme allo svolgimento “tradizionale” del Festival, anche lo svolgimento parallelo dei FEFF Events, questa inedita sessione estivafarà nuovamente ... Leggi su udine20

