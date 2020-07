Erba d’orzo: aiuta a perdere peso e a bilanciare gli zuccheri nel sangue (Di mercoledì 29 luglio 2020) Considerata un vero e proprio super food in virtù delle sue capacità di influire sul controllo del peso e sull’equilibrio della glicemia, l’Erba d’orzo ha come base quello che è considerato uno dei cereali più popolari al mondo. Per essere precisi, è il caso di ricordare che, quando si utilizza l’espressione ‘Erba d’orzo’, si inquadra la foglia dell’omonima pianta. Entrando nel vivo della sua composizione nutrizionale, è il caso di ricordare la presenza di diversi preziosi alleati della salute. In questo novero è possibile includere la vitamina A, fondamentale per la bellezza della pelle e per l’efficienza del sistema immunitario, ma anche la vitamina C. Da non dimenticare è altresì la presenza di vitamina K, fondamentale ... Leggi su dilei

