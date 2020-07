“Ecco perché lo ha lasciato”. Bomba Diletta Leotta, il particolare bollente sulla ex coppia: “Tutta colpa di Daniele Scardina” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ma come si fa a tradire Diletta Leotta? Esiste qualcuna più bella, simpatica e sexy di lei? E poi, qualora esistesse, ma perché rischiare di perdere una delle donne più interessanti e magnifiche che la terra abbia mai creato? Come avrete immaginato stiamo parlando della storia d’amore oramai naufragata tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. A un anno dal primo incontro e dopo aver trascorso la quarantena insieme la conduttrice di DAZN e il pugile si sono detti addio. Entrambi hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione in merito ma non hanno neppure smentito. Segno che la rottura è più che mai ufficiale. Stando a quello che riporta il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 29 luglio sarebbe stata la bella siciliana a chiudere la ... Leggi su caffeinamagazine

