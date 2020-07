Doppio Ibra, il Milan passa con la Samp. Il Lecce è ancora vivo. Genoa annichilito. Ok Lazio e Verona (Di mercoledì 29 luglio 2020) Continua a vincere il Milan di Pioli che con due gol di Ibra e uno di Calhanoglu battono 3-0 una Samp già salva. Vittoria fondamentale per il Lecce che nel finale ribalta l'Udinese vincendo 1-2. Guai ora per il Genoa che tiene aperta la lotta salvezza crollando 5-0 contro il Sassuolo. Vittorie per Lazio ed Hellas Verona.Sampdoria - Milancaption id="attachment 999043" align="alignnone" width="300" Milan (Getty Images)/captionOttimo avvio di gara del Milan di Pioli che fin da subito attacca la Sampdoria. I rossoneri stanno bene fisicamente e mentalmente e sul campo si vede. Pronti-via gli ospiti passano in vantaggio con il gol di Ibrahimovic al ... Leggi su itasportpress

Va in scena a Marassi la sfida tra Sampdoria e Milan per la 37esima giornata di Serie A. I blucerchiati, già salvi da un paio di giornate grazie ad uno splendido finale di stagione, ...

63' Doppio cambio per il Milan con Pioli che manda in campo Bonaventura e Castillejo al posto di Calhanoglu e Calabria. 61' Sampdoria ad un passo dal gol con Quagliarella che, da ottima posizione, cal ...

