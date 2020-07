Daydreamer anticipazioni: EMRE e LEYLA, Aylin si sente minacciata e… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche la perfida Aylin (Sevcan Yasar) ha un cuore o viene mossa soltanto dall’interesse? Tale quesito diventerà abbastanza importante nelle prossime settimane di programmazione di Daydreamer – Le Ali del Sogno, visto che l’arrivista comincerà a sentirsi decisamente minacciata dal rapporto che si verrà a creare tra il “fidanzato” EMRE Divit (Birand Tunca) e la bella LEYLA Aydin (Oznur Serceler).Leggi anche: Beautiful, STEFFY: FINN come potrà non innamorarsi di lei? anticipazioni USAAttenzione dunque ai successivi colpi di scena… Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: l’incidente di EMRE Le anticipazioni indicano che l’atmosfera inizierà a farsi ... Leggi su tvsoap

MediasetPlay : Pronti ad una nuova settimana di #Daydreamer? Fan a raccolta: su Mediaset Play è tempo di anticipazioni! ?? - redazionetvsoap : #DayDreamer Sarà gelosissima, ecco le #anticipazioni - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 29 luglio - infoitcultura : Daydreamer: OSMAN farà a pugni, per colpa di chi? Anticipazioni - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 28 luglio 2020: trentacinquesima puntata -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer anticipazioni

Nascerà l'amore? È proprio in quest'occasione che Can e Samen si incontrano, instaurando piano piano un rapporto davvero speciale tra di loro. Tutti gli episodi della serie saranno disponibili anche i ...Nella puntata di oggi di Daydreamer, inizia una guerra sottile e strisciante tra Can e Sanem. La giovane dipendente è piena di rimorsi per aver tramato contro il Divit in combutta con il fratello Emre ...