Coronavirus in Italia, ultime notizie. Ilaria Capua: “La seconda ondata colpirebbe i più fragili” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – La pandemia di Coronavirus in Italia ha contagiato finora 246.488 persone, provocando 35.123 morti. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, mercoledì 29 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Ilaria Capua: “La seconda ondata colpirebbe i più fragili” – Il monito della virologa Ilaria ... Leggi su tpi

Agenzia_Ansa : #Coronavirus @matteosalvinimi: 'Saluto col gomito è la fine della specie umana' #ANSA - repubblica : Fauci: 'In autunno è possibile una seconda ondata nel Nord Italia' - fanpage : Sono 176 i medici morti di covid-19 in Italia - serebellardinel : Mentre #Salvini dice a #Conte che mente agli #italiani,che non c'è più #coronavirus e proroga #statodiemergenza è f… - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime news. Negli Usa 1.600 morti in 24 ore. LIVE -