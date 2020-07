Coronavirus, in Giappone superati i mille contagi giornalieri per la prima volta (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Giappone segna oltre mille casi di contagio da Covid-19 nella giornata di oggi, per la prima volta dall inizio dell epidemia, con l emergere di nuovi focolai oltre a quello della capitale che ... Leggi su gazzettadelsud

Coronavirus: Giappone; oltre mille casi in 24 ore, è record

Il lancio è avvenuto dal centro spaziale Tanegashima in Giappone, per mezzo di un razzo giapponese H ... ma a causa della pandemia dovuta al COVID-19, la sonda Exomars 2020 ha subito notevoli ritardi, ...

Brembo si rafforza in Pirelli e sale al 5%: «Terminato il processo d’acquisto»

L’impatto del Covid-19 sui conti Brembo ha registrato utili netti per 20 milioni ... Nell'area asiatica, le vendite in India e Giappone calano rispettivamente del 43,4% e 12,1%, mentre in Cina ...

