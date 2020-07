Conte balla in Senato. Sul voto di oggi il precedente che terrorizza Giuseppi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Traballa al Senato la maggioranza di Giuseppe Conte. Il voto sullo scostamento di bilancio da 25 miliardi resta in bilico: il centrodestra è unito e oggi dalle colonne del Sole 24 ore ha lanciato le sue proposte su fisco, lavoro e giustizia sociale. Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi come preannunciato scelgono la linea comune e aspettano segnali dalle parole di Conte per decidere sul voto in Senato. Il governo rossogiallo suo malgrado deve fare i conti con i voti di Palazzo Madama. Per far passare lo scostamento di bilancio l'asticella fissata a 160 voti sui 319 eletti (la maggioranza assoluta, non sono stati ancora rimpiazzati due Senatori deceduti). Teoricamente a sostenere il ... Leggi su iltempo

tempoweb : #Conte balla in #Senato. Sul voto di oggi il precedente che terrorizza Giuseppi #camera #bilancio #29luglio… - DrZoffoli : RT @noitre32: SI BALLA I cinque voti decisivi, 'domani Giuseppe Conte può temere davvero': psicosi al governo, ecco il pallottoliere https:… - Clement42951568 : RT @noitre32: SI BALLA I cinque voti decisivi, 'domani Giuseppe Conte può temere davvero': psicosi al governo, ecco il pallottoliere https:… - ADTacito : RT @noitre32: SI BALLA I cinque voti decisivi, 'domani Giuseppe Conte può temere davvero': psicosi al governo, ecco il pallottoliere https:… - noitre32 : SI BALLA I cinque voti decisivi, 'domani Giuseppe Conte può temere davvero': psicosi al governo, ecco il pallottoli… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte balla Conte balla in Senato. Sul voto di oggi il precedente che terrorizza Giuseppi Il Tempo Inter: tre punti, pace fatta e preoccupazione tra i tifosi

L’Inter fa felice i suoi tifosi che festeggiano il successo contro il Napoli. Non è stata una gara semplice per la squadra di Conte contro il team di Gattuso che ha retto bene il campo. Ma è stata sop ...

Inter-Napoli 2-0, pagelle: Lautaro si toglie un peso, Lukaku assistman; Zielinski geometra

Conte sta incollato al 2° posto, vince un match non facile da gestire con un atteggiamento europeo. La squadra di Gattuso crea tanto e raccoglie poco Queste le pagelle dell’Inter dopo la vittoria per ...

L’Inter fa felice i suoi tifosi che festeggiano il successo contro il Napoli. Non è stata una gara semplice per la squadra di Conte contro il team di Gattuso che ha retto bene il campo. Ma è stata sop ...Conte sta incollato al 2° posto, vince un match non facile da gestire con un atteggiamento europeo. La squadra di Gattuso crea tanto e raccoglie poco Queste le pagelle dell’Inter dopo la vittoria per ...