Atm, basta code: abbonamenti ricaricabili dallo smartphone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Come funziona la nuova app Dopo essersi registrati sull'App Atm Milano, se si è già registrati all'area riservata sul sito www.atm.it si possono usare le stesse credenziali, basterà cliccare su "... Leggi su ilgiorno

francesco_bigno : Furto, e irregolari... E adesso? Finirà con la solita pacca sulla spalla e un 'non fatelo più, ok?'??? #basta #stop… - grace_zarza : @atm_informa @roxenchem Purtroppo non basta la sensibilizzazione della gente, sulla linea NET ogni uno viaggia come… - uffailnick1 : Autobus 80, vettura 6080: conducente SENZA mascherina entra in Piazzale Velasquez a 100 all'ora, quasi investe tizi… - Paola26689828 : @atm_informa Gli autisti ci continuano a ripetere che 'i capi non vogliono mettere il secondo autobus' #140. Ma cos… -

Ultime Notizie dalla rete : Atm basta Atm, basta code: abbonamenti ricaricabili dallo smartphone IL GIORNO Atm, basta code: abbonamenti ricaricabili dallo smartphone

Milano, 29 luglio 2020 - Da oggi l’abbonamento Atm è a portata di smartphone e ricaricarlo è ancora più facile. La nuova versione dell’App Atm Milano permetterà ai passeggeri, infatti, di rinnovare tu ...

Milano, l'abbonamento all'Atm ora si paga con una app, in metrò aumentano i passeggeri

Per gli abbonati all'Atm, l'azienda trasporti di Milano, scatta da oggi la rivoluzione digitale che permette di ricaricare l'abbonamento ai mezzi pubblici direttamente sull'applicazione di Atm, con un ...

Milano, 29 luglio 2020 - Da oggi l’abbonamento Atm è a portata di smartphone e ricaricarlo è ancora più facile. La nuova versione dell’App Atm Milano permetterà ai passeggeri, infatti, di rinnovare tu ...Per gli abbonati all'Atm, l'azienda trasporti di Milano, scatta da oggi la rivoluzione digitale che permette di ricaricare l'abbonamento ai mezzi pubblici direttamente sull'applicazione di Atm, con un ...