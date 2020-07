Ancora in scena la lotteria estiva Unieuro: seconda notifica truffa via SMS (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ci risiamo: nel giro di pochi giorni c'è una nuova ondata di comunicazioni relative alla presunta lotteria estiva Unieuro. La catena di elettronica che nulla ha a che fare con le notifiche via SMS giunte anche in queste ore è, suo malgrado naturalmente, protagonista di un tentativo di truffa a danno degli italiani. Questi ultimi farebbero bene a non abboccare alla nuova trappola, più pericolosa che mai. Solo nel fine settimana scorso, avevamo commentato sulle nostre pagine la prima ondata di SMS relativi proprio alla lotteria estiva Unieuro. In quest'ultima si faceva riferimento ad un presunto terzo posto conquistato proprio in un gioco a premi. Un collegamento ipertestuale era incluso nella comunicazione per il riscatto del regalo. A distanza ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Ancora scena Ancora "Teatro ’mpertinende" In scena la commedia di Clementi il Resto del Carlino Enrico Nigiotti rassicura i fan: “Non preoccupatevi, la mia chioma fluente c’è ancora”

Enrico Nigiotti rassicura i suoi fan allarmatisi dopo aver visto il cantante in uno scatto con un look completamente diverso: capelli corti e sbarbato. Il cantautore toscano, quindi, ha dovuto far chi ...

Rai5: "Ghiaccio Bollente", è di scena Madonna

(askanews) - "Un bicchiere di talento in un mare di ambizione". Così l'ha definita Mick Jagger. Eppure, il suo personaggio interpreta ancora oggi mode e tendenze della nostra epoca che milioni di ...

