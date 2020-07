WINDTRE presenta il ‘Disability Hub’: spazio per i dipendenti dedicato a disabilità (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 luglio – WINDTRE, da sempre attenta al valore dell’inclusione, ha creato il ‘Disability Hub’, uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie a supporto, per dare un sostegno alle richieste dei colleghi e per promuovere informazione e sensibilizzazione.WINDTRE in Puglia con la fibra UltraveloceGià nel 2019 l’azienda guidata da Jeffrey Hedberg aveva nominato il proprio Disability Manager, Paolo Berro, punto di riferimento per la gestione di azioni, progetti e analisi volti a migliorare le condizioni di lavoro e l’utilizzo di strumenti tecnologici per le persone con disabilità. “Il nostro obiettivo – afferma Berro – è quello di ricercare e sviluppare nuove soluzioni in ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : #WINDTRE presenta il ‘Disability Hub’: spazio per i dipendenti dedicato a disabilità: -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE presenta WINDTRE presenta il "Disability Hub" Teleborsa WINDTRE presenta il "Disability Hub"

(Teleborsa) - WINDTRE lancia il "Disability Hub", uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie di supporto, per dare un sostegno alle richieste ...

Da Senior Italia FederAnziani e WindTre parte una campagna di inclusione digitale

Continua il progetto per avvicinare i nonni al mondo delle nuove tecnologie. Grazie a una serie di video tutorial pubblicati sul canale YouTube di WindTre e diffusi sui canali social di Senior Italia ...

(Teleborsa) - WINDTRE lancia il "Disability Hub", uno spazio all’interno della Intranet aziendale dedicato ai temi della disabilità e delle tecnologie di supporto, per dare un sostegno alle richieste ...Continua il progetto per avvicinare i nonni al mondo delle nuove tecnologie. Grazie a una serie di video tutorial pubblicati sul canale YouTube di WindTre e diffusi sui canali social di Senior Italia ...