Volkswagen - La Corte tedesca avvia un procedimento giudiziario per i bonus ai sindacalisti (Di martedì 28 luglio 2020) La Volkswagen dovrà affrontare un nuovo procedimento giudiziario in Germania. Questa volta non si tratta di un caso legato al dielsegate, bensì di un'indagine avviata nel 2016 dalla Procura di Braunschweig sulle remunerazioni di cinque membri del consiglio di fabbrica, tra cui il presidente Bernd Osterloh, figura apicale dell'influente sindacato IG Metall e importante membro del consiglio di sorveglianza del gruppo automobilistico tedesco. In sostanza, il tribunale regionale della città della Bassa Sassonia ha deciso di accogliere le istanze dei procuratori e di avviare il procedimento giudiziario. I sospetti. Al centro dell'indagine della procura e della relativa denuncia figurano due ex membri del consiglio di gestione della ... Leggi su quattroruote

Un costruttore di automobili i cui veicoli illecitamente manipolati in uno Stato membro sono rivenduti in altri Stati membri può essere convenuto dinanzi agli organi giurisdizionali di questi ultimi.

