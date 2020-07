Un minuto per scoprire Perseverance, il rover in partenza per Marte (Di martedì 28 luglio 2020) Respirerà l’aria di Marte, raccoglierà campioni di roccia per provare a rispedirli sulla Terra e sarà forse in grado di dirci se (e quando) il Pianeta rosso ha mai ospitato qualche forme di vita. Il suo nome, per chi non lo avesse ancora memorizzato, è Perseverance, l’ultimo e il più sofisticato marchingegno su ruote messo a punto dalla Nasa nel corso della missione Mars 2020, diretta appunto su Marte. Per ingannare l’attesa durante i preparativi del lancio, la cui finestra si apre il 30 agosto, qui – in una manciata di secondi – potete vedere com’è fatta questa macchina straordinaria, e cosa potremo aspettarci da lei. (Credit video: Nasa) Wired. Leggi su wired

