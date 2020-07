Tripodi: controlli Covid a viaggiatori, Zingaretti sta dormendo (Di martedì 28 luglio 2020) Roma – “Chi controlla gli aerei e i treni? I viaggi in bus low-cost, a partire da quelli dell’est europa? Il boom dei contagi d’importazione da coronavirus mettono a nudo l’assenza di programmazione della Regione Lazio. Nicola Zingaretti attacca le altre Regioni, invece di concentrarsi sui focolai del Lazio e sul piu’ grande scandalo delle mascherine fantasma, in cui EcoTech ha restituito appena 1 milione e 746mila euro sugli oltre 14 milioni di euro anticipati ad una societa’ specializzata in lampade a led. Il silenzio e’ sintomo di colpevolezza?”. Cosi’ in un comunicato Orlando Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio. Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Tripodi controlli Tripodi: controlli Covid a viaggiatori, Zingaretti sta dormendo RomaDailyNews Calabria. Con l’operazione “Imponimento” è stato messo a segno un duro colpo alla cosca Anello-Fruci. IL VIDEO

L’operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza coordinata dalla DDA di Catanzaro in collaborazione con l’autorità elvetica, tra la Calabria e la Svizzera, denominata” Imponimento”, ha consentito ...

L’operazione messa a segno dalla Guardia di Finanza coordinata dalla DDA di Catanzaro in collaborazione con l’autorità elvetica, tra la Calabria e la Svizzera, denominata” Imponimento”, ha consentito ...