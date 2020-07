Tale e quale Show 2020, Luca Ward tra i concorrenti? (Di martedì 28 luglio 2020) Secondo alcuni rumors, Luca Ward ha sostenuto i provini per il prossimo Tale e quale Show 2020 che inizia su Rai1 il 18 settembre. Luca Ward potrebbe essere il futuro concorrente di Tale e quale Show 2020. Secondo Blogo, l'attore e doppiatore ha sostenuto il provino per il reality del popolare Talent Show condotto da Carlo Conti. Dopo l'estate riapriranno i battenti la maggior parte dei programmi andati in vacanza in questo periodo: il prossimo 18 settembre toccherà a Carlo Conti ed al suo collaudato Tale e quale Show, giunto alla decima edizione. In questo periodo si stanno rincorrendo le voci ... Leggi su movieplayer

