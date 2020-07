Spal, Di Biagio: "Col Verona giocherà chi è stato impiegato di meno" (Di martedì 28 luglio 2020) FERRARA - Luigi Di Biagio , allenatore della Spal già retrocessa, ha parlato in conferenza stampa prima della penultima, ininfluente sfida di campionato contro il Verona al Bentegodi: "Al di là dell'... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Spal, Di Biagio: 'Col Verona giocherà chi è stato impiegato di meno': Il tecnico estense: 'Domani tornerà letica t… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SPAL - Di Biagio: 'Darò spazio a gente fresca e cercheremo di vincere la gara' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Di Biagio: 'Darò spazio a gente fresca e cercheremo di vincere la gara' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPAL - Di Biagio: 'Darò spazio a gente fresca e cercheremo di vincere la gara' - apetrazzuolo : SPAL - Di Biagio: 'Darò spazio a gente fresca e cercheremo di vincere la gara' -

Ultime Notizie dalla rete : Spal Biagio

"Per me non si doveva ricominciare. Lo dicevo dopo la vittoria di Parma e non oggi. Giocare senza pubblico è assurdo, così come lo è trattare i giocatori come carne da macello. Per me è stato tutto sb ...Il tecnico della SPAL, Luigi Di Biagio, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della partita con il Verona. Ecco quanto ha affermato: "Al di là dell'ultima prestazione, ci dobbiamo aspettare ...