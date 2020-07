Serie A, l’Inter supera il Napoli 2-0. L’Atalanta vince a Parma (Di mercoledì 29 luglio 2020) Serie A, i risultati 28 luglio 2020. Vittoria esterna dell’Atalanta. 2-0 dell’Inter a Napoli. ROMA – Serie A, i risultati di martedì 28 luglio 2020. Nella prima sfida di giornata l’Atalanta in rimonta vince per 2-1 in casa del Parma. Nella seconda partita l’Inter batte il Napoli per 2-0. Serie A, i risultati di martedì 28 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di martedì 28 luglio 2020, valide per la trentasettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA E HIGHLIGHTS) Parma-Atalanta 1-2Inter-Napoli 2-0 Serie A, Inter-Napoli 2-0: D’Ambrosio-Lautaro, nerazzurri secondi Inter-Napoli ... Leggi su newsmondo

OptaPaolo : 4 - Lautaro #Martínez ha realizzato quattro gol da fuori area in questo campionato, l'ultimo giocatore dell'#Inter… - UEFAcom_it : ??? D'ambrosio-Lautaro: l'@Inter piega 2?-0? l'@sscnapoli a San Siro e si riprende il secondo posto in Serie A dopo… - Gazzetta_it : Volata #Sanchez: #Inter e United trattano l'acquisto definitivo, lui spalma l'ingaggio - sportli26181512 : Inter-Napoli, riecco Lautaro: gran gol ed esultanza polemica. IL VIDEO: L'argentino non segnava da cinque turni e c… - SportRepubblica : Inter-Napoli 2-0, D'Ambrosio e Lautaro respingono l'assalto dell'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’Inter Inter-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Conte ha «voglia e fame» del secondo posto dopo 9 anni Corriere della Sera