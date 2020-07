Serie A, idea playoff e playout per finire entro l’Europeo (Di martedì 28 luglio 2020) Le preoccupazioni esposte dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in relazione alle tempistiche di avvio del campionato 2020/21 hanno convinto i vertici federali a elaborare un piano d’emergenza per garantire che la Serie A si concluda nei tempi previsti, dal momento che nell’estate dell’anno prossimo si disputeranno gli Europei. La proposta, nel caso in cui non si dovesse partire il 12 settembre, sarebbe quella di comporre due gironi da 10 squadre con playoff a 12 e playout a 8. Lo riporta Panorama. L'articolo Serie A, idea playoff e playout per finire entro l’Europeo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

