Salernitana, pari amaro: con lo Spezia match da dentro o fuori (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTrieste – La Salernitana non va oltre il pareggio contro il Pordenone e a novanta minuti dal termine del campionato è fuori dai play off. Se i granata faranno bottino pieno nell’ultimo turno all’Arechi contro lo Spezia saranno comunque certi di un ticket per l’accesso in griglia, visto che venerdì sera è previsto il confronto diretto tra Frosinone e Pisa. Due rigori hanno caratterizzato la sfida del Nereo Rocco di Trieste, entrambi nel primo tempo. A sbloccare il punteggio è stato Burrai per il Pordenone al 18′, a cui ha risposto Di Tacchio otto minuti più tardi. Nella ripresa i granata hanno provato ad alzare i ritmi creando diverse occasioni senza tuttavia riuscire a battere Di Gregorio. Il destino è ancora nelle mani degli ... Leggi su anteprima24

