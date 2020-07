Regionali, Moxedano non si ricandida. E appoggia l’ex presidente di Soresa (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoFranco Moxedano, consigliere regionale uscente della Campania (eletto in Idv) non si ricandiderà alle prossime elezioni. Moxedano sarà comunque al fianco del governatore uscente della Campania Vincenzo: ieri l’annuncio. Moxedano sosterrà la candidatura di Gianni Porcelli, ex sindaco Mugnano e presidente di Soresa (la società che gestisce la spesa sanitaria in Campania). L'articolo Regionali, Moxedano non si ricandida. E appoggia l’ex presidente di Soresa proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Moxedano Regionali, Moxedano non si ricandida. E appoggia l'ex presidente di Soresa anteprima24.it