Plumcake salato con spinaci, feta e pomodorini confit. La ricetta light (Di martedì 28 luglio 2020) Tempi di preparazione: 90 minutiCalorie a porzione: 394 Kcal INGREDIENTI PER 6/8 PERSONE: 180 gr di farina3 uova100 ml di latte100 ml di olio extravergine d’oliva + 1 cucchiaio50 gr di parmigiano grattugiato200 gr di feta200 gr di spinaci300 gr di pomodorini ciliegia2 cucchiaini di zucchero1 bustina di lievito istantaneo per torte salateNoce moscatasalepepe Procedimento Lavate i pomodorini, tagliateli a metà e sistemateli in una pirofila con il lato tagliato sopra. Cospargete con sale e zucchero e irrorate con 1 cucchiaio d’olio. Infornate a 180 °C finché i pomodorini non saranno ben appassiti e avranno perso tutta l’acqua. Lessate nel frattempo gli spinaci in acqua bollente salata, scolateli e lasciateli raffreddare. Strizzateli bene ... Leggi su iodonna

