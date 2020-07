Piazza Affari fanalino di coda in Europa (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – La Borsa di Milano si conferma maglia nera in Europa, laddove gli altri listini continentali evidenziano una tenuta migliore. A frenare le borse concorre l’andamento debole dei Future USA in vista dell’Opening Bell a Wall Street ed il generale quadro di incertezza che caratterizza lo scenario globale. Prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,27%. Torna a salire lo spread, attestandosi a +149 punti base, con un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,00%. Tra le principali Borse europee giornata fiacca per Francoforte, che segna un calo dello 0,35%, resiliente Londra, che riporta un -0,09%, sotto pressione Parigi, con un forte ribasso dello 0,71%. A Piazza Affari, il FTSE MIB è in forte calo (-1,25%) ... Leggi su quifinanza

