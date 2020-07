Pedullà: Karnezis sblocca definitivamente l’affare Osimhen (Di mercoledì 29 luglio 2020) Alfredo Pedullà,l’esperto di calciomercato di Sportitalia, con un tweet ha parlato delle ultime sulla situazione della trattativa di Osimhen con il Napoli “Karnezis ha accordo con Lille: operazione importante, non più sorprendente nella sinergia che sblocca definitivamente Osimhen per il Napoli. Di Ounas in questo giro non c’é traccia, solo Karnezis”. #Karnezis ha accordo con #Lille: operazione importante, non più sorprendente nella sinergia che sblocca definitivamente #Osimhen per il #Napoli. Di #Ounas in questo giro non c’è traccia, solo #Karnezis — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 28, 2020 L'articolo ... Leggi su ilnapolista

