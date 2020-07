Paolo Ciavarro esterrefatto a io e Te, Diaco a sorpresa: «Non mi interessa nulla del GfVip e di Clizia Incorvaia». Gelo in studio (Di martedì 28 luglio 2020) Paolo Ciavarro, accompagnato dalla madre Eleonora Giorgi, è stato ospite oggi di Pierluigi Diaco a Io e Te. Prima di cominciare l’intervista, il conduttore ha fatto una premessa che ha un po’ deluso gli appassionati di gossip televisivo. «Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla», ha detto Diaco a Ciavarro, riferendosi alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip e al fidanzamento con la coinquilina Clizia Incorvaia. Paolo Ciavarro è apparso molto a suo agio e ha parlato del suo rapporto con Eleonora Giorgi: «Mamma non è mai stata una madre ingombrante. C’è sempre stata ... Leggi su newscronaca.myblog

