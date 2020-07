Osimhen, il fratello: "Sarà del Napoli! Fu vicino all'Inter. È entusiasta dei tifosi azzurri" (Di martedì 28 luglio 2020) Napoli e Victor Osimhen sono sempre più vicini. Manca ora solo il proverbiale tweet di Aurelio De Laurentiis affinché l'acquisto più costoso della storia azzurra sia ufficiale. Ad avvicinare ulteriormente il nigeriano ai partenopei È il fratello del bomber, Andrew Osimhen. Ecco le sue parole in un'Intervista per Europa Calcio. La trattativa con il Napoli È andata a buon fine "Sono certo che Sarà un nuovo giocatore del Napoli. Quando È stato in città ne È rimasto impressionato. L'importante È... Leggi su 90min

clikservernet : Il fratello di Osimhen annuncia: “Victor sarà un nuovo giocatore del Napoli. E’ rimasto impressionato dalla città” - Noovyis : (Il fratello di Osimhen annuncia: “Victor sarà un nuovo giocatore del Napoli. E’ rimasto impressionato dalla città”… - afspagnuolo : RT @IlBacchettone: Ma solo a me sta cosa dell'intervista al fratello di Osimhen fa venire in mente lui? - zazoomblog : Il fratello di Osimhen annuncia: “Victor sarà un nuovo giocatore del Napoli. E’ rimasto impressionato dalla città”… - Antonel57647553 : RT @Spazio_Napoli: -