MoveU: parte dalla Puglia la prima piattaforma italiana di noleggio con conducente Presentata oggi (Di martedì 28 luglio 2020) Di seguito il comunicato: Nasce in Puglia la prima piattaforma italiana di noleggi con conducente. Si chiama MoveU e conta già su circa 50 Ncc associati, in grado di coprire le intere regioni Puglia e Basilicata. A promuoverla è SOA Corporate, colosso della logistica, che entra dunque ufficialmente nel mercato turistico. SOA Corporate è un gruppo di sette aziende specializzate in logistica, trasporti e distribuzione. Possiede 92 piattaforme in Puglia e con i suoi 1.800 dipendenti gestisce i magazzini e la consegna di merci per le più grandi aziende del territorio. Mediamente il 70% di tutto ciò che si trova in un supermercato in ... Leggi su noinotizie

