L’Italia non controlla come vengono spesi i fondi che mantengono i campi profughi in Libia (Di martedì 28 luglio 2020) Mancanza totale di trasparenza, nessun tentativo per frenare la detenzione neanche per quanto riguarda donne e bambini, rendicontazioni sommarie, gestione degli stessi progetti umanitari che passa attraverso le milizie libiche, soldi pubblici che vengono spesi non per chiudere le strutture di tortura, quanto per ristrutturarli. Il dubbio che emerge dal rapporto di Asgi, l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, che ha analizzato alcuni bandi affidati dall’Aics, l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo che fa direttamente capo alla Farnesina, a varie Ong, è che i centri di detenzione in Libia non solo non sono contrastati dal governo italiano, ma addirittura foraggiati. «Tutto nasce – spiega dall’Asgi Alberto Pasquero, avvocato specializzato nel diritto ... Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : Presidente Conte, lei sta MENTENDO all'Italia e agli italiani. Si può prorogare lo stato di emergenza? La rispost… - matteosalvinimi : #Salvini: L'immagine che mi piace di questo Paese è quella di Beatrice Vittoria, nata 2 giorni fa all'ospedale di M… - matteosalvinimi : #Salvini: Immigrati scappano dai centri. Io temo che ai vertici europei, per farsi regalare qualche prestito che fo… - StefanoTop1 : @matteosalvinimi Avanti cosi,,,,abbiamo finito le parole,,,,chi non capisce, l'Italia deve agire - alex53235379 : @meb Signorina Boschi, penso che a oggi ci siano cose più importanti, come capire perché voi e la maggioranza avete… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia non Fontana: “Non mi dimetto. Ho agito in emergenza e la Regione non ha pagato” Rep