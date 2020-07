Lazio-Brescia, i convocati da Diego Lopez: non recupera Skrabb (Di martedì 28 luglio 2020) La lista dei giocatori convocati da Diego Lopez per Lazio-Brescia, match valido per la trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. Il tecnico ha convocato 21 giocatori per la gara di domani all’Olimpico. Simon Skrabb non recupera dal problema fisico, così come i lungodegenti Cistana e Bisoli. Dessena sarà assente causa squalifica. Questo l’elenco completo dei giocatori: Joronen, Sabelli, Mateju, Tonali, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Zmrhal, Torregrossa, Andrenacci, Chancellor, Cistana, Ghezzi, Ayé, Mangraviti, Alfonso, Viviani, Martella, Semprini, Bjarnason, Papetti. Leggi su sportface

