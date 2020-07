La polizia tedesca sta cercando il corpo di Maddie McCann in un terreno ad Hannover (Di martedì 28 luglio 2020) La polizia tedesca ha effettuato delle ricerche con un’escavatrice in un appezzamento di terreno nella città di Hannover in connessione con la scomparsa di Madeleine McCann, sparita nel 2007 all’età di tre anni mentre si trovava con la famiglia in vacanza in Portogallo. “Posso confermare che una perquisizione è stata effettuata in connessione con le nostre indagini nel caso di Maddie McCann”, ha riferito il procuratore di Brunswick, Julia Meyer. Secondo la stampa locale, il principale sospettato, il tedesco 43enne Christian Brueckner, ha vissuto per un periodo ad Hannover.E’ su Brueckner che di recente si sono concentrate le indagini per il sequestro e il probabile omicidio di Maddie, ... Leggi su huffingtonpost

