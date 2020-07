Kim: "Mai più guerra grazie al nucleare" (Di martedì 28 luglio 2020) Pyongyang, 28 lug. (Adnkronos) - L'arsenale nucleare nordcoreano ha garantito la sicurezza del Paese e continuerà a farlo in futuro. E' quanto ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un, parlando in occasione di un incontro con i veterani nel 67mo anniversario dell'armistizio della guerra tra le due Coree. "grazie al nostro arsenale nucleare di dissuasione efficace e sicura - ha scandito - la parola 'guerra' non si sentirà più nel nostro Paese. La nostra sicurezza nazionale e il nostro futuro saranno assicurati per l'eternità". La Corea del Nord, ha sostenuto Kim, deve avere "il potere assoluto" di "prevenire e frenare la guerra", per evitare che "si ripeta nuovamente" un conflitto "come quello del 1950". Il Paese "ha intrapreso il percorso ... Leggi su iltempo

