Inedito cocktail di emissioni radio e raggi gamma da una stella morta: l’eccezionale scoperta nella Via Lattea (Di martedì 28 luglio 2020) Un gruppo internazionale di scienziati guidati da ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha sfruttato le potenzialità del telescopio spaziale per raggi gamma INTEGRAL dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) – e di altri telescopi e strumenti – per rilevare un “cocktail” Inedito di radiazioni provenienti da una stella morta nella nostra galassia (magnetar) – qualcosa che non è mai stato visto prima in questo tipo di oggetti. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal, è rilevante perché si tratta della prima esplosione (o burst, in inglese) di raggi gamma proveniente da una magnetar in coincidenza con l’emissione di ... Leggi su meteoweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Inedito cocktail Inedito cocktail di emissioni radio e raggi gamma da una stella morta: l’eccezionale scoperta nella ... Meteo Web Week-end senza cocktail al Peter Pan, una scelta per limitare le presenze

Niente più cocktail. Il bagno Peter Pan, tra i più frequentati nell’ora dell’aperitivo per i suoi cocktail ha deciso di prendersi un week-end di pausa per “ripensare il servizio” alla luce delle norme ...

Cocktail estivi: leggeri, freschi, colorati e naturali

In questa estate 2020, ancora scottati dal lockdown e dalle sempre nuove norme di distanziamento sociale, abbiamo più che mai bisogno di un tocco di positività, allegria e colore. Abbiamo voglia di li ...

Niente più cocktail. Il bagno Peter Pan, tra i più frequentati nell’ora dell’aperitivo per i suoi cocktail ha deciso di prendersi un week-end di pausa per “ripensare il servizio” alla luce delle norme ...In questa estate 2020, ancora scottati dal lockdown e dalle sempre nuove norme di distanziamento sociale, abbiamo più che mai bisogno di un tocco di positività, allegria e colore. Abbiamo voglia di li ...