Formula 1, Max Verstappen fa la danza della pioggia: “spero che piova a Silverstone, rimescolerebbe le carte” (Di martedì 28 luglio 2020) Messa alle spalle la settimana di pausa, Max Verstappen si prepara adesso per il primo dei due appuntamenti in programma a Silverstone, dove il circus si fermerà per i prossimi week-end. Bryn Lennon/Getty ImagesIl pilota olandese è prima tornato ad analizzare il GP d’Ungheria, per poi soffermarsi sull’impegno britannico: “è bello che il team abbia avuto una settimana libera da passare in famiglia dopo tre gare consecutive, soprattutto dopo lo stress extra prima della partenza in Ungheria. In questi giorni ho avuto modo di vedere il video dei meccanici che lavoravano sulla mia macchina in griglia ed è stato folle quello che sono riusciti a fare, ma è stato bello vedere che tutti sapevano esattamente come operare e cosa fare, anche in una situazione così inaspettata. ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Formula Max La Red Bull non è competitiva come Verstappen si aspettava e a deludere è il telaio Il Messaggero - Motori Formula 1 | GP Ungheria, gli highlights delle libere a Budapest [VIDEO]

L'ex Minardi Esteban Tuero ferito in un incidente in moto

Vi riportiamo li highlights delle prime due sessioni di prove libere valide per il Gran Premio d’Ungheria, terzo appuntamento di questo mondiale 2020 di Formula 1. Al termine del venerdì, Lewis Hamilt ...L'ex pilota di Formula 1 Esteban Tuera, che nel 1998 ha corso con la Minardi, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un grave incidente stradale in moto in Argentina, nel quale ha riportato fratt ...