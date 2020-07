Eutanasia, assolti Cappato e Welby per aver aiutato a morire Davide Trentini (Di martedì 28 luglio 2020) Marco Cappato, Mina Welby e Filomena Gallo (Photo by Simona Granati – Corbis/Getty Images) Sono 900 gli italiani che hanno chiesto di andarsene con la “dolce morte” ma il parlamento ancora non ha legiferato sull’Eutanasia nonostante le numerose richieste della Consulta. Pochi giorni fa Mina Welby aveva scritto in esclusiva per le lettrici di iO Donna la sua storia e quella del marito Piergiorgio. Leggi anche › Mina Welby e il diritto all’Eutanasia: «Porto avanti il testimone di mio marito Piergiorgio» Leggi anche › Eutanasia: Marco ... Leggi su iodonna

