Disintegration: weekend free! (Di martedì 28 luglio 2020) Annunciata la possibilità di provare Disintegration per questo weekend su PC, PS4 e Xbox One, assolutamente free Occasione ghiotta per mettere le mani sulla prima creatura del team V1 Interactive: lo sparatutto – strategico Disintegration infatti, che abbiamo già recensito qui, sarà free per tutto il weekend. In effetti il titolo, pubblicato da Private Division durante la stessa settimana di The Last of Us 2, aveva avuto poche possibilità di farsi notare. Ora torna alla carica offrendosi gratuitamente per stuzzicare gli amanti di due generi diversi ma, secondo le intenzioni, compatibili. Disintegration porta i suoi personaggi in sella ad una gravity-bike attraverso missioni che richiedono ai giocatori abilità da fps nonchè da real-time ... Leggi su tuttotek

