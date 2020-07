Deadpool 3. Ryan Reynolds ironizza: "Ecco perché non viene girato il sequel" (Di martedì 28 luglio 2020) Ryan Reynolds ha condiviso online un divertente video in cui svela il "motivo" per cui non sono ancora iniziate le riprese di Deadpool 3. Ryan Reynolds ha pubblicato un divertente video in cui spiega il motivo per cui ci vuole così tanto a realizzare Deadpool 3. L'attore ha ironizzato su un anniversario molto speciale: il quinto anniversario del giorno in cui online è stato condiviso il materiale che ha poi portato all'approvazione della produzione del primo capitolo della storia dell'irriverente mercenario. Da tempo i fan di Deadpool stanno chiedendosi quale sarà il futuro del franchise dopo la fusione tra 20th Century Fox e Disney. Ryan Reynolds ha ora condiviso online l'ironico filmato ideato ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Deadpool Ryan Deadpool 3. Ryan Reynolds ironizza: "Ecco perché non viene girato il sequel" Movieplayer.it Ryan Reynolds offre 5.000 dollari a chi ritrova questo peluche

L’orsetto appartiene a una bambina ed è molto importante per lei perché contiene la registrazione della voce della madre che è morta. Come sul grande schermo nelle vesti di “Deadpool”, anche nella vit ...

A Vancouver è scattata la "caccia all'orsetto", 5'000 dollari per chi lo ritrova

VANCOUVER - È bastato un attimo di distrazione perché le rubassero la borsa, all'interno un iPad ma soprattutto un orsetto di peluche di quelli in grado di registrare i messaggi vocali. E su quel picc ...

