Covid, 53 casi e un decesso in Lombardia Nella Bergamasca 19 positivi - I dati (Di martedì 28 luglio 2020) Coronavirus in Lombardia, i dati di martedì 28 luglio. Dopo 4 giorni senza morti, c’è un nuovo decesso dovuto al coronavirus: il totale sale a 16.802 vittime dall’inizio della pandemia in regione. Leggi su ecodibergamo

Agenzia_Ansa : Casi di #Covid in Salento, stop alla Notte della Taranta #ANSA - RegLombardia : #LNews #Coronavirus @GiulioGallera : Quarto giorno consecutivo senza decessi e 6 province a zero contagi. Continua… - Adnkronos : #Covid, Guerra (#Oms): 'Raddoppiati i casi di depressione' - lucarango88 : @you_trend ?? Dati #Italia #Coronavirus #28luglio Casi positivi +202 (246.488 +0,08%) Guariti +163 (198.756 +0,08%)… - SilvestriP : Coronavirus in Italia, bollettino del 28 luglio 2020: in un giorno 181 nuovi casi e 11 morti #COVID?19 #COVID_19… -