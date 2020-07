Calcio Napoli spuntato: l’Inter vince 2-0 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nonostante una buona prestazione sul piano della manovra, gli azzurri non trovano la via del gol. Di D’Ambrosio e Lautaro i gol dei nerazzurri. Pessima partita di Milik Ancora una tappa di avvicinamento per il Calcio Napoli in vista della partita contro il Barcellona. A San Siro gli uomini di Gattuso affrontano l’Inter che … Leggi su 2anews

La prima stagione in Italia di Nahitan Nandez è stata ottima. Con la maglia del Cagliari ha dimostrato di essere un eccellente centrocampista e le buone prestazioni hanno puntato su di lui i riflettor ...

Meret, 50 presenze senza festa: "Ma per la Champions penso positivo, dobbiamo essere più cattivi"

Le sue prime 50 gare col Napoli avrebbe voluto festeggiarle in altro modo. Invece Alex Meret nonostante una buona prova e una parata strepitosa su Brozovic si è ritrovato due volte a raccogliere il ...

