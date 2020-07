Boeing: frenata nelle commesse, stop ad agosto per i lavoratori Leonardo di Grottaglie Fermi dal 6 del prossimo mese oltre 1300 dipendenti diretti (Di martedì 28 luglio 2020) La notizia è riportata da Repubblica. Livelli lavorativi pre Covid dal 2023, in una prospettiva buona. Sperando che tale rimanga, oltretutto. Perché allo stabilimento Leonardo di Grottaglie, dal 6 agosto fino al termine del mese prossimo, sarà di fatto lo stop. Produzione di fusoliere del 787 praticamente bloccata perché c’è una grave frenata delle commesse per la Boeing: i circa 1300 lavoratori diretti dell’impianto di Grottaglie andranno, per la maggior parte, in ferie. Per chi non ne ha si ipotizzano soluzioni alternative ma non ci sarà ricorso alla cassa integrazione. L'articolo ... Leggi su noinotizie

Dal 6 agosto e sino a fine mese scatterà una fermata collettiva nello stabilimento Leonardo di Grottaglie (Taranto) dove ci costruiscono due sezioni della fusoliera in fibra di carbonio del Boeing 787 ...

