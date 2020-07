Appuntamenti macroeconomici del 28 luglio 2020 (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Martedì 28/07/2020 01:50 Giappone: Prezzi servizi, annuale (preced. 0,5%) 09:00 Spagna: Tasso disoccupazione, trimestrale (atteso 16,7%; preced. 14,41%) 15:00 USA: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 4%; preced. 4%) 16:00 USA: Indice Fed Richmond (preced. 0 punti) 16:00 USA: Fiducia consumatori, mensile (atteso 94,5 punti; preced. 98,1 punti) Leggi su quifinanza

Teleborsa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 lug - Dati macroeconomici Fiducia dei consumatori per il mese di luglio alle 10 (le 16 in Italia). Precedente: 98.1 Consensus: 96 Indice dei prezzi delle .... Il FTSE MIB segna -1,4%, il FTSE Italia All-Share -1,4%, il FTSE Italia Mid Cap -1,1%, il FTSE Italia STAR -1,2%. BTP in lieve peggioramento e spread poco mosso. Il rendimento del decennale segna 1, ...