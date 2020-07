Altre ombre su Piacenza. I 2 milioni di dollari falsi "scomparsi" in caserma (Di martedì 28 luglio 2020) Luca Fazzo L'inchiesta del 2013 rimase segreta e i vertici dell'Arma azzerarono chi era al comando Vengono da lontano, i veleni che si respirano intorno ai carabinieri di Piacenza, e che fanno un po' da motore e un po' da sfondo all'inchiesta che ha spedito in galera per tortura e traffico di droga quasi l'intero organico della stazione Levante. È da anni che qualcosa non va, nell'Arma. Il repulisti con cui due giorni fa il Comando generale ha cacciato via d'urgenza l'intera linea gerarchica ha un precedente identico, pochi anni fa. Anche allora la Procura indagava sui carabinieri, anche allora Roma azzerò i comandi. La differenza è che allora l'inchiesta rimase segreta, nessuno ne seppe niente, i trasferimenti furono presentati come normali avvicendamenti. Col senno di poi, fu forse un errore. Perché quel segreto ha continuato a ... Leggi su ilgiornale

