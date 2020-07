A Tunisi una crisi senza fine. La primavera araba "uccisa" dai Fratelli musulmani (Di martedì 28 luglio 2020) Gian Micalessin Dei 12.228 migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio. 4.350 arrivavano dalla Tunisia. Se non è ancora esodo, poco ci manca Dei 12.228 migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio. 4.350 arrivavano dalla Tunisia. Se non è ancora esodo, poco ci manca. Facile capire, allora, perché ieri il ministro degli Interni Luciana Lamorgese si sia fiondata a Tunisi. Il male oscuro che divora la repubblica nord-africana, minandone stabilità ed economia, rischia d'innescare un disastro e rovesciare sulle nostre coste decine di migliaia di disperati, tra cui non pochi delinquenti ed estremisti islamici. Il fatto che la Tunisia sia uno dei quattro Paesi con cui abbiamo un accordo di riammissione non consola. Disporre di un massimo di 40 riammissioni mensili effettuabili dopo ... Leggi su ilgiornale

katya04032018 : RT @angelix46394875: @claudio_2022 Non c’è una donna..tutti da Tunisi ..ma dichiarate guerra alla Tunisia , un paesello di trogloditi terro… - angelix46394875 : @claudio_2022 Non c’è una donna..tutti da Tunisi ..ma dichiarate guerra alla Tunisia , un paesello di trogloditi terroristi! - felicedicorsa : Ci vorrebbe un#Ministeromigranti,per gestire il flusso che si riversa sul nostro Paese.Chi fugge da guerre,chi sper… - peppe4morgan : @LaStampa ma perchè nn prendono una nave militare e tutti i tunisini che nn scappano dalla guerra ma per delinquere… - JohnHorsemoon : @Esercito Da giornalista, non invidio il Capo Ufficio stampa di Forza Armata, perché arrossirà di vergogna ogni vol… -